Создать Музей образования Пензенской области

Фото: Пресс-служба министерства образования Пензенской области

Идею высказала заслуженный учитель России Зоя Бухлина. Она предложила объединить музеи образования Пензы, профобразования и музей дополнительного образования Пензенской области, чтобы все было в едином центре.

При этом отметила, что каждый год в профессию приходят выпускники вузов. Нужно, чтобы встреча молодых учителей проходила в музее. Это поможет воплотить в жизнь идею наставничества, передачи опыта поколений.

Ректор института Геннадий Белорыбкин поддержал это предложение и пообещал оказать содействие в реализации идеи. Кроме того, он предложил для начала создать такой музей в цифровом формате, параллельно занимаясь продвижением первоначального замысла.