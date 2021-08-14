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Общество14 августа 2021 16:00

Создать Музей образования Пензенской области

Такое предложение прозвучало на встрече ректора Института регионального развития Пензенской области Геннадия Белорыбкина с членами совета ветеранов образования 11 августа
Источник:kp.ru
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Фото: Пресс-служба министерства образования Пензенской области

Фото: Пресс-служба министерства образования Пензенской области

Идею высказала заслуженный учитель России Зоя Бухлина. Она предложила объединить музеи образования Пензы, профобразования и музей дополнительного образования Пензенской области, чтобы все было в едином центре.

При этом отметила, что каждый год в профессию приходят выпускники вузов. Нужно, чтобы встреча молодых учителей проходила в музее. Это поможет воплотить в жизнь идею наставничества, передачи опыта поколений.

Ректор института Геннадий Белорыбкин поддержал это предложение и пообещал оказать содействие в реализации идеи. Кроме того, он предложил для начала создать такой музей в цифровом формате, параллельно занимаясь продвижением первоначального замысла.

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