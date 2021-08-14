Поздравление О.В. Мельниченко с Днем физкультурника

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Поздравляю вас с Днем физкультурника, праздником спортсменов, тренеров, организаторов и ветеранов спорта, активных участников физкультурного движения, сторонников здорового образа жизни!

В Пензенской области уделяется большое внимание созданию современной инфраструктуры массового спорта и спорта высших достижений, поддержке уже существующих и открытию новых спортивных секций. И это приносит результаты, что подтвердили успехи наших прославленных земляков на недавно завершившихся Олимпийских играх в Токио. Уверен, что Сурский край и в дальнейшем будет одним из лучших центров в России по подготовке талантливых молодых спортсменов.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, успешных стартов и новых ярких побед!