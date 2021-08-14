В Саранске мужчина на троллейбусе наехал на 33-летнюю женщину на переходе

Фото: Пресс-служба МВД РМ

ДТП произошло на улице Косарева в Саранске 12 августа 2021 года.

По информации пресс-службы МВД РМ, 44-летний водитель троллейбуса «Тролза 5275-03», следовавшего по маршруту №5, совершил наезд на 33-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход госпитализирована в ГБУЗ РМ «РКБ №4». Водитель трезв.

В этот же день на 12 км автодороги Саранск – Рузаевка 46-летняя женщина, управляя автомобилем «TOYOTA CAMRY», при обгоне совершила столкновение с автомобилем «ВОЛЬВО XC90», который двигался в попутном направлении и совершал маневр поворот налево. В результате ДТП 34-летняя водитель «ВОЛЬВО XC90» бригадой ССМП была доставлена в ГБУЗ РМ «РКБ №4», оказана медицинская помощь, отпущена домой, назначено амбулаторное лечение. 10-летний пассажир «TOYOTA CAMRY» доставлялся в ГБУЗ РМ «ДРКБ», оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение, отпущен домой.