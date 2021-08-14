По инициативе Олега Мельниченко учреждён Почётный знак губернатора Пензенской области

Фото:Пресс-служба правительства Пензенской области

Награда предназначена для поощрения граждан за заслуги в сфере сбережения и приумножения исторических знаний, вклад в дело воспитания подрастающих поколений. Об этом врио губернатора сообщил в пятницу, 13 августа 2021 года.

«Соответствующее постановление подписал буквально вчера. Считаю, что такая награда региону необходима, поскольку труд многих наших земляков, имеющих значительные достижения в данной сфере, может и должен быть отмечен», - проинформировал Олег Мельниченко.

«Почётный знак будет вручаться людям, отличившимся в поисковой, исторической и военно-патриотической деятельности, ведущим работу по воспитанию молодёжи. А также тем, кто оказывает помощь поисковым клубам, историческим обществам, организациям патриотической направленности», - конкретизировал врио главы субъекта Федерации.