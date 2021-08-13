На помощь в тушении пожара в Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РМ
Дополнительные аэромобильные группировки ГУ МЧС России по Удмуртской Республике и Республике Татарстан привлечены для тушения пожара на территории заповедника им. П. Г. Смидовича. На помощь в тушении пожара в Республику Мордовия выдвинулись аэромобильные группировки общим количеством более 80 человек и 10 единиц техники.
Кроме того, на месте продолжают работу аэромобильные группировки МЧС России, а также силы и средства РСЧС. Угрозы населённым пунктам нет. Для мониторинга лесопожарной обстановки на всей территории заповедника применяются наземные группировки и авиация.
На базе главного управления работает оперативный штаб.
Ситуация находится на особом контроле