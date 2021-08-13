Один лишь рабочий день руководителя Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Одной из первых точек в маршруте было посещение библиотечно-досугового центра в селе Евлашево. По решению врио губернатора здание БДЦ будет реконструировано. Олег Мельниченко поручил проработать вопрос включения объекта в нацпроект «Культура», либо региональную программу «Развитие культуры и туризма»

Рабочий посёлок Евлашево – самый большой населённый пункт Кузнецкого района. Более 20 лет в БДЦ работает образцовый ансамбль современного и эстрадного танца «Альянс», где занимается 82 ребенка и 10 взрослых. Коллектив - лауреат всероссийских и международных конкурсов. На базе учреждения культуры также функционирует 17 кружков и любительских объединений, занимается более 360 человек. В настоящее время здания досугового учреждения находится в неудовлетворительном состоянии, требует капитального ремонта.

В 2021 году завершена работа по изготовлению ПСД, получены все соответствующие положительные заключения технических экспертиз. Жители села лично обратились к врио главы региона с просьбой отремонтировать сельское учреждение культуры.

«Будем решать вопрос о реконструкции библиотечно-досугового центра, включении его в программу регионального уровня или, если получится, в федеральный проект», - проинформировал Олег Мельниченко. - В следующем году поставим объект на реконструкцию с тем, чтобы в течение 2022-2023 годов её провести», - резюмировал он.

В этот же день в ходе посещения в районе спортивного комплекса в Малом Труёве врио главы региона принял решение выделить около 12 млн рублей на оснащение спорткомплекса и дал соответствующее поручение.

Строительство образовательного комплекса начальная школа - детский сад в селе Малый Труёв было осуществлено на основании концессионного соглашения между муниципальным образованием – Кузнецкий район и индивидуальным предпринимателем Ринатом Абузяровым.

Возведение объекта было реализовано на базе незавершённого строительства. Площадь здания, введённого в эксплуатацию – школа, детский сад и пищеблок – составила 1697,8 кв.м. В настоящее время учреждение посещают 102 ребёнка.

Вторая очередь объекта - спортивный зал – представляет собой двухэтажное здание общей площадью 2436,63 кв.м. По проекту здесь будут размещаться зал для игровых видов спорта с переносными трибунами; тренажёрный и гимнастический залы; помещение для занятий борьбой, а также раздевалки, душевые, медицинский кабинет и тренерские комнаты. Завершить строительство планируется в 2021 году.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В ходе посещения объекта к Олегу Мельниченко обратились с просьбой – оказать содействие в оснащении строящегося спортивного сооружения. Врио главы областной исполнительной власти пообещал эту поддержку оказать.

«Необходимо предусмотреть средства на приобретение мебели, оборудования и спортивного инвентаря для спорткомплекса в селе Малый Труёв», - дал указание Олег Мельниченко министру финансов региона во время телефонного разговора.

При завершении строительства спортивного зала в школе будут созданы современные условия для обучения детей: занятия физической культурой и спортом, увеличение охвата детей дополнительным образованием, внеурочной занятостью.

Также в этот день врио губернатора посетил филиал МБОУ средняя общеобразовательная школа села Анненково в селе Радищево. Через социальную сеть Олегу Мельниченко поступила просьба о замене оконных блоков. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация. По графику капитальный ремонт назначен на 2023 год, - начали было ему рисовать перспективы очередного долгостроя. «Так дело не пойдёт, - поправил врио главы области. И распорядился. - Завершайте разработку ПСД, поставим школу на ремонт в следующем году. Дополнительно выделим средства и будем делать окна».

И в ходе этой рабочей поездки руководителя региона в Кузнецкий район традиционно прошел и личный прием граждан.

Сельчане быстро сориентировались в соцсетях, и теперь уже не просто достоверно знают о рабочем графике поездок врио губернатора, а и готовятся к встрече, делегируют от сел своих представителей, чтобы наверняка донести наболевшие вопросы высокому должностному лицу, которого совсем не назовешь гостем глубинки, потому что интересуется чаще ремонтом Дворцов культуры, недостроенными школами, оснащением спортивных сооружений.

И потом реально помогает.