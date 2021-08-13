В Пензенской области обнаружено еще одно осложнение от коронавируса

Фото: Юлия Пыхалова

После вчерашней цифры 22 в первые мгновения отмечаешь - число жертв идет на убыль. И это, похоже, тоже осложнение на общество от пандемии - мы не ужасаемся каждой отдельно взятой человеческой потерей, а акцентируемся на – лучше 20, чем 22.

Тем временем по оперативным данным штаба, за минувшие сутки выявлено 238 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 108 человек, умерло – 20.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 59270 человек. 47252 пациента на сегодня выписаны. 1872 человека умерли.