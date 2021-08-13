В Мордовии продолжает успешно реализовываться Национальный проект

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧАМЗИНКА

В рамках Нацпроекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Чистая вода» предусмотрено строительство объекта питьевого водоснабжения «Завершение строительства водозабора № 2 в р.п. Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия».

В соответствии контрактом окончание работ по объекту планируется осуществить в срок до 1 ноября 2021 года.

Завершение строительства и пуск данного объекта позволит значительно улучшить качество питьевой воды из систем централизованного водоснабжения для жителей р.п. Чамзинка и р.п. Комсомольский.

ТЕНЬГУШЕВО

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в селе Теньгушево буквально на глазах преображается микрорайон по ул. Ленина.

Работы по благоустройству у многоквартирных домов №№ 11, 13, 15 на стадии завершения. Оформлены новые палисадники, установлены беседки, асфальтированы подходы к подъездам.

По просьбе жителей появилась парковка для машин, оборудован современный спортивный комплекс с искусственным покрытием, баскетбольным щитом с кольцом, веревочной лестницей, шведской стенкой и турником. В ближайшее время планируется монтаж скамеек и урн около подъездов, а также к спортивной площадке проложат дорожку.

Работы по благоустройству дворовых территорий проводятся ООО «Стройсервис», подрядчиком по строительству площадки выступило ООО «ЕСМ-групп». Общая сумма затрат составляет более 1 млн руб. И, несомненно, это инвестиции в хорошее настроение людей от благоустройства их дворов, формирования комфортной среды проживания.

Напомним, Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные качественные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт».

Названа руководителем страны и главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи. Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных. Их успешная реализация возможна только при самом строгом контроле целевого расходования выделенных средств и соблюдения планов и контрольных сроков реализации намеченного.

САРАНСК

В четверг, 12 августа 2021 года, врио Главы Мордовии посетил площадку строящегося детского сада на улице Кирова в Саранске.

Артём Здунов раскритиковал представителей городского округа Саранск, Минстроя и Минобразования за строящийся детский сад.

Новое дошкольное учреждение на 250 мест начали возводить в жилом квартале, ограниченном улицами Республиканская, Кирова, Саранская и Грузинская.

В этой части города сейчас ведется активная жилая застройка – на месте частного сектора появляются современные многоэтажки, а детский сад здесь всего один – около Пушкинского парка. В настоящее время на объекте идет отставание от графика строительства, за что врио Главы Мордовии жестко раскритиковал представителей организации-заказчика, городского округа Саранск, Минстроя и Минобразования республики.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

И.о. председателя Правительства Мордовии Владимиру Сидорову поручено взять строящийся детский сад на особый контроль.

«Заказчик строительства затягивает заключение необходимых контрактов, и из-за этого мы можем потерять объекты следующего года, - подчеркнул Артём Здунов. - Я недавно был у министра просвещения России, нам нельзя этого допустить. Заказчик сейчас говорит, что только в сентябре собирается заключать контракты на поставку оборудования. Так не пойдет - заключайте контракты сейчас, в августе!»

На строительной площадке Врио Главы республики дал указание о проведении в ближайшую субботу отдельного рабочего совещания по вопросам наращивания темпов строительства детского сада.