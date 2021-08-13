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Происшествия13 августа 2021 1:15

В Мордовии в суд направлено дело против «вора в законе»

По данным следствия, в 2012 году заняв высшее положение в преступной иерархии, 41-летний мужчина, отбывая наказание, не отказался от своего статуса
Виктор ВИКТОРОВ
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Колония строгого режима ИК 54

Колония строгого режима ИК 54

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В целях установления своего криминального порядка и укрепления преступного авторитета он совершил подстрекательство к применению насилия не опасного для жизни и здоровья в отношении осужденного - из мести за оказанное им содействие администрации. исправительного учреждения. В результате его 35-летний соучастник несколько раз ударил осужденного по голове.

И теперь СУ СК РФ Мордовии по принципу каждому – свое, обвиняет «вора в законе», вместе с компаньоном и в этом, и в подстрекательстве к дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, и в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Фото: Светлана Маковеева

Фото: Светлана Маковеева

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Мордовия расследование уголовного дела в отношении двух лиц, отбывающих наказание в ФКУ ИК-18 УФСИН России по Республике Мордовия, завершено.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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