В Пензе завершаются работы в рамках нацпроекта

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

На этой неделе ООО «Пензадорстрой» выполнены работы по укреплению обочин по улице Бухарской и устранение "пучинистых" участков улицы 40 лет Октября. Сейчас идет устройство выравнивающего слоя на улице Подольской.

На тротуаре по улице Кураева сотрудниками ООО «Олиром» завершены работы по демонтажу старого асфальтного покрытия и бортового камня с целью последующей укладки декоративной бордюрной плитки. На улицах Пушкина и Кураева данная подрядная организация продолжает укладку тротуарной плитки.

Специалисты ООО «Дорожный строитель» по улице Урицкого продолжают устройство верхнего слоя покрытия и установку бортового камня.

Как говорится, бог им в помощь. При таком обилии торчащих на разной высоте колодцев на этой улице водителям без отточенной горнолыжной техники не обойтись. И мировые асы слалома гиганта - школьники, в сравнении с пензенскими водителями.

ООО «Автодорога» занимается подготовкой к укладке асфальтобетонного покрытия на тротуаре на улице Кулакова.

Всего в текущем году в нацпроект вошли 87 объектов – это свыше 71 километра дорог. Основной объем работ по нацпроекту будет завершен до 1 сентября.