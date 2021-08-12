Олег Мельниченко поручил содействовать «Восток-Агро» в освоении новых земель

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В настоящее время компания «Восток-Агро» реализует инвестиционный проект «Строительство животноводческого комплекса на 2 250 голов дойного стада». Общая сумма вложений составит около 4,4 млрд рублей. Комплекс в Кузнецком районе также предполагает размещение блока растениеводства с зернохранилищем и организацию переработки молока.

Врио главы областной исполнительной власти осмотрел уже готовые объекты – доильный молочный блок, силосные траншеи, комбифуражный цех, а также строящиеся телятники.

При обсуждении темы заготовки кормов Олег Мельниченко обратил внимание на необходимость дальнейшего освоения залежных земель и расширения объёмов готовой продукции.

«Молоко надо не только производить, но перерабатывать. Наша цель – выйти хотя бы на 70 % переработки продукции сельского хозяйства в регионе», - подчеркнул врио главы субъекта Федерации.

«Это нам сразу даст порядка полутора – двух процентов прироста ВРП именно в сфере сельского хозяйства. Поэтому мы очень заинтересованы, чтобы вы тут запустили переработку – будем помогать», - обозначил он свою позицию.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, Олегом Мельниченко также дано поручение врио министра сельского хозяйства региона о разработке вариантов расширения земельных угодий «Восток-Агро».

На данный момент в собственности компании находится порядка 15000 га земель сельскохозяйственного назначения. С 2017 года посевные площади увеличены практически в два раза. В 2021 году планируется ввести в оборот 150 га неиспользуемых земель сельхозназначения. Работа по данному направлению будет продолжена.