В Пензе за сбыт наркотиков задержана 34-летняя женщина

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Жительница Пензы была задержана около дома по ул. Бакунина сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области.

В ходе личного досмотра у нее был обнаружен контейнер с растительным веществом зеленого цвета.

Согласно справке об исследовании, изъятое вещество является наркотическим средством – марихуаной, массой 13, 10 грамма. Подозреваемая дала признательные показания. По ее словам, наркотик ей передал ее знакомый впоследствии она готовила товар для дальнейшего сбыта на территории областного центра.

Полицейские установили, что женщина причастна к совершению аналогичного преступления. Около дома по ул. Мира она сбыла сверток с растительным веществом жительнице Пензы 1986 года рождения. Согласно справке об исследовании, изъятое вещество является наркотическим средством – марихуаной, массой 21, 65 грамм.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Полиция Пензенской области обращается к гражданам. Если у вас есть информация о распространении наркотических средств, содержании наркопритонов и подобные сведения, убедительная просьба, сообщить об этом по телефону дежурной части УМВД России по Пензенской области 8-(8412)-56-31-11 и 59-10-10. Анонимность и конфиденциальность гарантируется.