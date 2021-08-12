В Пензенской области стройка прошлого века будет завершена

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Также Олег Мельниченко распорядился создать на базе данного учреждения образования условия для обучения в 10-х и 11-х классах.

Посещение строящегося третьего блока учебного заведения состоялось в рамках рабочей поездки врио губернатора в Кузнецкий район в четверг, 12 августа 2021 года. В школе обучается более 120-ти человек, функционирует дошкольная группа кратковременного пребывания детей. Педагогический коллектив – 14 учителей. Здание школы является незавершённым строительством.

Двухэтажное здание площадью 2805.7 кв. м строилось поэтапно. Первый блок, в котором размещается начальная школа, был сдан в эксплуатацию в 1997 году. В 2004 году сдан второй блок, где расположены специализированные кабинеты и учебные мастерские.

С 2005 по 2007 годы велось строительство третьей очереди объекта, в котором по проекту должны быть расположены спортивный и актовый залы, библиотека, пищеблок и школьная столовая. С 2007 года возведение третьего корпуса было приостановлено из-за отсутствия финансирования.

В 2020 году строительство возобновилось. На данный момент работы находятся на завершающем этапе. Директор школы Юлия Весновская сообщила, что спортивного зала и столовой в школе прежде не было совсем.

«Питание детей мы осуществляли привозным способом. А за неимением спортивного зала вся физкультурная программа была нацелена на лёгкую атлетику и шахматы. То есть, мы не могли работать полностью по программе», - уточнила директор школы.

Врио главы областной исполнительной власти выслушал пояснения руководителя администрации Кузнецкого района о работах по укреплению конструкций здания третьего блока школы. Необходимость в этом возникла в связи с периодом вынужденного простоя стройки.

«Строительство надо завершать, готовьте письмо в мой адрес о необходимости выделения дополнительных средств», - распорядился Олег Мельниченко. «И если есть резерв в этой школе, зачем тогда мы старшеклассников из Ульяновки возим в Кузнецк? Давайте здесь сделаем полноценную 11-летнюю школу. Прорабатывайте этот вопрос. И со следующего года будем открывать старшие классы на базе данного учреждения образования», - нацелил врио главы субъекта Федерации, получив одобрение педагогов, по словам которых это было бы очень удобно для учеников.

После завершения строительства третьего блока в ульяновской школе будут созданы современные условия для обучения детей: занятия физической культурой и спортом, увеличение охвата учеников дополнительным образованием, внеурочной занятостью, обеспечение 2-х разовым горячим питанием.