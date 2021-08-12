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Происшествия12 августа 2021 11:14

Житель Пензы на прогулке нашел короб с разбросанными вблизи патронами

Прибывшие на место сотрудники полиции и группа разминирования ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области обнаружили 276 патронов со следами коррозии
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области

В правоохранительные органы Пензы обратился местный житель - во время прогулки он обнаружил металлический короб, вблизи которого были разбросаны патроны.

На место незамедлительно выехали сотрудники вневедомственной охраны и группа разминирования ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области.

Специалисты Росгвардии тщательно обследовали найденный ящик и прилегающую территорию. В результате стражами порядка было обнаружено 276 патронов различного калибра со следами коррозии. С соблюдением всех мер безопасности патроны были осмотрены и переданы сотрудникам полиции для проведения экспертизы.

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области

Представители регионального управления Росгвардии напоминают, что при обнаружении подозрительных предметов ни в коем случае нельзя самостоятельно их перемещать или брать в руки. Необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить в правоохранительные органы координаты находки.

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