В Пензе - новый пункт вакцинации от COVID-19

Фото: Алексей Булатов

По информации пресс-службы министерства здравоохранения Пензенской области, новый пункт вакцинации в торговом центре «Атак», расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Антонова, 78, распахнет свои двери для всех желающих пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в четверг, 12 августа 2021 года. Режим работы – ежедневно, включая выходные:

- понедельник - пятница с 15:00 до 18:00 часов; - суббота - воскресенье с 12:00 до 18:00 часов.

Также обращаем внимание населения на изменение в графике работы площадок вакцинации, развернутых на базе торговых центров «САНиМАРТ» (ул. Плеханова, 19), «Весна» (ул. Ладожская, 162Б) и «Коллаж» (пр. Строителей, 1В). График работы:

- понедельник - пятница с 15:00 до 18:00 часов; - суббота - воскресенье с 12:00 до 18:00 часов.

Площадки вакцинации, расположенные в торговых центрах «Леруа Мерлен», «Терновский куст», «Высшая лига» и «Горизонт», свою работу временно приостановили.

Напомним, прививку в условиях торговых центров выполняют специалисты выездной бригады ГБУЗ «Городская поликлиника» с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. При себе достаточно иметь лишь необходимые документы (паспорт, СНИЛС и медицинский полис).

Главным преимуществом получения вакцинации в торговом центре является то, что процедуру можно пройти без предварительной записи. Выполняя иммунизацию в торговом центре «Коллаж», можно также посетить Центр здоровья, организованный на месте. Всем посетителям предоставляется возможность измерить артериальное давление, определить индекс массы тела, уровень глюкозы и холестерина в крови. Ведь как завещал Гиппократ: «Болезнь легче предупредить, чем лечить».