В Пензе сотрудники СК поздравили фронтовика с 97-летием

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Семён Васильевич был призван Кондольским районным военкоматом Пензенской области в августе 1942 года. Война для юного связиста началась на Курской дуге. В кровопролитных боях получил ранение правого плеча при разрыве снаряда. Семёну Васильевичу повезло – осколок попал в телефонный аппарат за спиной. Через несколько дней, после лечения в госпитале, вновь вернулся на фронт. Участвовал в форсировании Днепра, освобождении Белоруссии.

Победу Семен Васильевич встретил в Германии, в городе Магдебург.

Сегодня ветерана окружает большая семья: дети, внуки и правнуки.

От коллектива следственного управления ветерану вручен подарок с искренними пожеланиями крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа и оптимизма!