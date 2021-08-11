Олег Мельниченко поручил создать рабочую группу по подготовке инвестсоглашения с АО «Транснефть - Дружба»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Открывая деловое общение, врио главы областной исполнительной власти выразил готовность к продолжению сотрудничества. Стороны обсудили вопросы дальнейшей деятельности компании на территории Пензенской области. А также рассмотрели возможность заключения между правительством Пензенской области и АО «Транснефть – Дружба» инвестиционного соглашения.

Перед рабочей группой, в которую должны войти члены правительства области и представители компании, поставлена задача подготовки проекта инвестиционного соглашения с конкретизацией условий и конкретных направлений сотрудничества с АО «Транснефть – Дружба» на территории нашего региона. «Одна из задач - обеспечение промышленной, экологической безопасности и рационального природопользования в Пензенской области, отметил Олег Мельниченко, кроме того, это может быть продолжение работы по реализации в регионе социально значимых проектов»

Стоит напомнить, что опыт такого сотрудничества уже большой.

На территории региона реализован ряд социально значимых проектов, относящихся к сфере культуры и образования. В частности, капитальный ремонт здания Губернского лицея и общежития Пензенского колледжа искусств. В селе Решетино Пачелмского района построен Дом культуры на 150 мест. В ходе встречи её участники договорились о сроках реализации намеченных планов.