На свадьбе в Пензе несколько человек отравились алкоголем

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

СУ СК по Пензенской области возбудило уголовное дело по факту отравления нескольких человек спиртосодержащей продукцией. По данным следствия, 6 августа в ходе празднования свадьбы в Пензе несколько гостей пили алкоголь, приобретенный организаторами торжества с рук. Позже им стало плохо.

Спустя некоторое время двое мужчин 1950 и 1970 годов рождения и женщина 1978 года рождения скончались. Еще две женщины 1976 и 1973 годов сейчас находятся в больнице с признаками отравления.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли остатки алкоголя и пустую тару. Назначен ряд экспертиз. Расследование продолжается.