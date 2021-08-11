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Здоровье11 августа 2021 12:00

Больницы Пензенской области получили новый транспорт

Торжественная церемония передачи автотехники медицинским организациям состоялась сегодня
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Машины были закуплены в рамках реализации Всероссийского проекта по модернизации первичного звена здравоохранения. В начале года в наш регион уже поступили 13 автомобилей. Еще 12 теперь отправятся в Башмаковский, Бековский, Вадинский, Колышлейский, Кузнецкий, Наровчатский, Нижнеломовский, Никольский, Пачелмский и Пензенский районы.

Во время церемонии передачи транспорта врио губернатора Олег Мельниченко выразил уверенность, что новые машины станут незаменимыми помощниками медиков, а также заверил, что поставка автомобилей в учреждения здравоохранения продолжится – в октябре планируется передать еще семь.

- Те обязательства, которые мы взяли на себя, мы должны выполнить, - отметил он.

С 2021 по 2025 год по программе планируется закупить 144 единицы санитарного автотранспорта.

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