В Рузаевке девушка подожгла танк без коктейля Молотова

Фото: Пресс-служба МВД РМ

8 августа в 21:13 в дежурную часть ОМВД России по Рузаевскому району поступило сообщение из пожарной части о возгорании на территории Музея военной техники под открытым небом выставочного экспоната.

По информации пресс-службы МВД РМ, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа ОМВД. Полицейскими было установлено, что у выставочного танка повреждено одно резиновое полотно, расположенное на его борту над гусеницей. При просмотре записи с камеры видео наблюдения установлено, что к повреждению экспоната причастна неизвестная девушка, которая подожгла полотно и скрылась с места происшествия.

Если вам, что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемой, просим сообщить по телефонам: 8(83451) 4-03-89 или 102.