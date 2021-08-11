В Пензе организованная группа осуждена за незаконную банковскую деятельность

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Собранные СУ СК РФ по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 21 участнику организованной группы по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Уголовное дело расследовано при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета, УФСБ России по Пензенской области и межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, для проведения незаконных банковских операций была создана так называемая «обнальная» площадка с установлением платы в размере не менее 3% от суммы незаконно обналиченных денег.

Соучастники создавали так называемые «технические» фирмы с возможностью их дистанционного банковского обслуживания, заключали фиктивные договоры на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг с теми клиентами, которые нуждались в обналичивании денежных средств.

В период с 2009 по 2015 годы объем обналиченных нелегальным банком денежных средств составил более 2,1 млрд рублей, полученный участниками организованной группы доход – более 94 млн рублей.

Приговором суда шести виновным лицам назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 4 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима и штрафом в размере от 400 до 800 тысяч рублей, остальным пятнадцати соучастникам преступления – в виде условного лишения свободы сроком от 2 до 3 лет 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.