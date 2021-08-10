Пензенской области - безопасные и благоустроенные дворы

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Кузнецку на эти цели выделено 25 миллионов рублей. Об этом Олег Мельниченко сообщил во время встречи с председателями ТСЖ во вторник, 10 августа 2021 года.

Новая программа благоустройства дворов многоквартирных домов, расположенных в городах региона, запускается по инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области. Главная цель – сделать приятным, интересным и безопасным пребывание жителей и, в первую очередь, детей и подростков, на придомовых территориях.

Во время встречи с кузнечанами к врио руководителя области обратилась местная жительница. Она уточнила, что собственники квартир очень хотели бы благоустроить свой двор.

«У нас совсем нет детской площадки, поэтому в первую очередь хотим оборудовать место для игр. Ребятишек очень много у нас, четыре больших дома».

В настоящее время разработана «дорожная карта» проведения конкурсов и оказания грантовой поддержки муниципальным районам по установке детских внутридворовых площадок. В рамках выделяемых областным центром финансовых средств будут подготовлены основания для игровых и спортивных элементов. Уложено мягкое безопасное покрытие, установлены горки, качели, турники и другие современные компоненты площадок. Олег Мельниченко напомнил, что речь о создании данной программы шла в ходе визита в Пензенскую область первого заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрея Турчака.

«Надо персонально собрать людей, переговорить. При установке площадок необходимо максимально учесть пожелания жителей», - поставил задачу врио губернатора.

«В этом году начнём, в следующем продолжим. Задача – чтобы у нас максимальное количество внутридворовых территорий было благоустроено. Не только в Пензе, но и в Кузнецке, Сердобске, других городах области. Средства на эти цели уже выделены», - дополнил он. По словам Олега Мельниченко, данная работа имеет большое значение для горожан. «Благоустройство дворовых территорий, тех мест, где человек живёт, гуляет, где растут дети – это важнейшая задача. Чтобы создать нормальные условия для людей. И прежде всего, должны быть современные площадки.

Кроме того, отремонтированные дворы и подъезды – это то, что требуется каждому человеку», - пояснил врио главы субъекта Федерации.

«Руководитель муниципалитета вместе со своей командой должен определить перечень дворов, выехать, поговорить с людьми, понять, что они хотят. И с учётом максимального количества голосов реализовать программу, то есть установить площадки. Где-то нужно комплексное благоустройство, большая площадка.

Есть дворы с небольшой территорией, где можно смонтировать площадку с несколькими игровыми элементами. Чтобы люди могли вечером выйти, посидеть на лавочке, чтобы детям было, где играть. Такая задача стоит перед администрацией не только Кузнецка, но и Нижнего Ломова, Каменки, Сердобска, Белинского – всех городов Пензенской области», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Программа рассчитана на пять лет. На средства, выделенные врио главы Пензенской области Олегом Мельниченко в 2021 году, запланировано благоустроить свыше 30-ти дворовых территорий в городе Пензе, более 15-ти в Кузнецке, порядка 5-7 в каждом из городов – Каменке, Сердобске, Нижнем Ломове и Белинском.