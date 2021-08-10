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Общество10 августа 2021 14:30

Денис Аблязин получил Почетный знак Законодательного Собрания Пензенской области

Награду выдающемуся спортсмену сегодня вручил спикер регионального парламента Валерий Лидин
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Для олимпийского чемпиона в командном многоборье, серебряного призера Олимпийских игр в Токио в опорном прыжке провели экскурсию по зданию Законодательного Собрания региона.

- На Играх в Токио вы не только в очередной раз доказали свое мастерство, но и проявили характер и волю к победе, - отметил Валерий Лидин. – Желаю удачно выступить на следующих Олимпийских играх в Париже.

За выдающиеся заслуги перед регионом Денис Аблязин был награжден Почетным знаком Законодательного Собрания Пензенской области.

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