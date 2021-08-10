Денис Аблязин получил Почетный знак Законодательного Собрания Пензенской области

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Для олимпийского чемпиона в командном многоборье, серебряного призера Олимпийских игр в Токио в опорном прыжке провели экскурсию по зданию Законодательного Собрания региона.

- На Играх в Токио вы не только в очередной раз доказали свое мастерство, но и проявили характер и волю к победе, - отметил Валерий Лидин. – Желаю удачно выступить на следующих Олимпийских играх в Париже.

За выдающиеся заслуги перед регионом Денис Аблязин был награжден Почетным знаком Законодательного Собрания Пензенской области.