Кандидат от партии «Новые люди» запустила проект для особенных детей в Пензе

Фото предоставлено партией

По инициативе кандидата от Новых людей из Саранска приехали представители общественной организации «Солнечный мир».

В Пензенской области побывали семьи из Мордовии, в которых воспитываются дети с синдромом Дауна. В Саранске их мамы объединились в общественную организацию «Солнечный мир» и только недавно прошли процедуру регистрации НКО. В Пензу они приехали для обмена опытом по инициативе Анны Рудаковой от партии «Новые люди», где была проведена презентация действующих социальных проектов по проблемам детей-инвалидов.

Сначала мамы и их солнечные дети посетили Пензенский областной драматический театр, где встретились с художественным руководителем Сергеем Казаковым. Худрук создал лабораторию актёрского мастерства «Первая скрипка», в которой занимаются ребята с синдромом Дауна. Для детей из Саранска Сергей Казаков провёл мастер-класс и встречу с актёрами с такими же особенностями.

После творческих занятий Анна Рудакова сопроводила мам с детьми в арт-поместье «Новые берега». Таких мест в России очень мало. В поместье могут временно проживать и самореализовываться взрослые люди с инвалидностью, а также семьи с такими детьми. Помимо домов на территории есть инфраструктурные объекты, к примеру, цех по производству полуфабрикатов, кафе, гостиница, образовательный центр, предпринимательские площадки. В «Новых берегах» постоянно кипит жизнь. В месяц проект посещают до 20 профильных специалистов из разных регионов. Это представители некоммерческих организаций, социальных служб, реабилитационных центров, образовательных организаций.

С помощью такой встречи Новые люди хотели не только дать возможность мамам особенных детей сменить обстановку и развеяться. Очень важно, чтобы пензенский опыт социальной адаптации людей с инвалидностью переняли и другие города.

«Каждый ребенок, независимо от того обычный он или особенный, нуждается в общении с другими детьми и реализации своего потенциала. Мы хотим, чтобы у каждого ребенка были друзья, чтобы общество приняло особенных людей, чтобы их мир не ограничивался стенами домов и реабилитационных центров» – так обозначает свою миссию автор проекта Анна Рудакова.

Также Рудакова организовала для семей из Саранска поездку в общественную организацию «Твой час». Её представители объяснили родителям, как правильно писать гранты и побеждать в конкурсах. Пока взрослые были на обучении, маленькие участники поездки набрались впечатлений во время экскурсии на речном трамвайчике.

Анна Рудакова – мать пятерых детей, эко-активист, зоозащитник, финалистка всероссийского конкурса «Главные женщины», бизнес-спикер. Постоянный партнер Мокшанского детского дома для детей с особенностями развития. От партии «Новые люди» Рудакова выдвинулась на выборы в Госдуму, которые состоятся в Единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Помимо неё, в выборах будут участвовать представитель регионального отделения партии Алексей Блюдин и предприниматель Сергей Новиков.

От ЛДПР на выборы пойдёт Александр Шерин, от КПРФ — Евгений Морозов. «Единую Россию» будут представлять Андрей Красов и Дмитрий Хубезов. От партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в бланках для голосования будут указаны Александр Аверин и Григорий Парсентьев.

Всего на выборы в ГД 2021 от Новых людей пойдет 239 кандидатов по территориальным группам и 215 кандидатов по одномандатным округам.

Каждый кандидат является лидером общественного мнения в своём сегменте с учетом специфики региона.