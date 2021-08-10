В Мордовии мужчина получил условный срок и оштрафован на сто тысяч рублей

Фото: Пресс-служба МВД РМ

В Мордовии вынесен приговор в отношении 46-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов) и ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия).

В ходе проводимых мероприятий сотрудниками региональных МВД и УФСБ была получена оперативная информация о том, что житель поселка Смольный может незаконно хранить оружие и боеприпасы.

В результате проверки данный факт подтвердился. В доме осужденного полицейские обнаружили винтовку ТОЗ-8М калибра 5,6 мм и около 400 патронов различного калибра, которые в 2010 году он нашел в лесном массиве района и оставил себе на хранение. Из гаража, принадлежащего мужчине, оперативники изъяли охотничье ружье МЦ-2112 калибра 12 мм, подаренное ему ранее приятелем, а также карабин ВПО-927 калибра 7,62 мм, переделанный им же из купленного в магазине около года назад охолощенного ружья.

В судебном заседании вину в совершении преступлений житель Ичалковского района признал, в содеянном раскаялся.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы, условно, со штрафом в размере 100 000 рублей.