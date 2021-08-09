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Здоровье9 августа 2021 19:00

Пензенский минздрав предупредил жителей о более агрессивном штамме коронавируса

Ситуация в регионе по-прежнему остается напряженной
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам специалистов, штамм коронавируса постоянно мутирует и сейчас у пациентов все чаще встречаются тяжелые формы заболевания. В связи с этим было решено развернуть дополнительные 30 коек в обсерваторе в Леонидовке. Эти места будут предназначены для долечивания пациентов с тяжелой формой заболевания.

- Речь идет о стабильных пациентах с положительной динамикой на фоне лечения, - отмечает главный внештатный инфекционист областного минздрава Джамиля Курмаева.

Круглосуточная работа персонала, наличие всего необходимого оборудования, а также расположение обсерватора в лесном массиве, поможет пациентам быстро пойти на поправку.

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