Пензенский минздрав предупредил жителей о более агрессивном штамме коронавируса

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По словам специалистов, штамм коронавируса постоянно мутирует и сейчас у пациентов все чаще встречаются тяжелые формы заболевания. В связи с этим было решено развернуть дополнительные 30 коек в обсерваторе в Леонидовке. Эти места будут предназначены для долечивания пациентов с тяжелой формой заболевания.

- Речь идет о стабильных пациентах с положительной динамикой на фоне лечения, - отмечает главный внештатный инфекционист областного минздрава Джамиля Курмаева.

Круглосуточная работа персонала, наличие всего необходимого оборудования, а также расположение обсерватора в лесном массиве, поможет пациентам быстро пойти на поправку.