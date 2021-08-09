В Пензе из квартиры пенсионеров похитили 200 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Пропажу денег пожилая женщина обнаружила, спустя час после того, как в ее жилище побывали двое мужчин, представившихся сотрудниками газовой службы.

«Газовщики» осмотрели газовую плиту и сообщили, что она не подлежит ремонту и требует замены. Незнакомцы пояснили, что для этого пожилой паре необходимо написать заявление и внести предоплату в сумме 5 тысяч рублей.

Пенсионерка передала 5-тысячную купюру. Пока пожилая чета писала заявление под диктовку одного мужчины, второй проник в комнату, где хранились деньги, и похитил 195 тысяч рублей. Затем злоумышленники пообещали супругам доставить новую плиту в течение часа и скрылись в неизвестном направлении.

Когда в установленное время плиту не привезли, пожилые люди поняли, что стали жертвами злоумышленников и обратились в полицию.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен автомобиль, на котором передвигались злоумышленники. Ориентировка была передана всем наружным службам полиции Пензенской области, а также в соседние регионы.

Данный автомобиль был обнаружен сотрудниками ДПС в Ульяновской области. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны.

Ими оказались двое жителей Рязанской области 1989 и 1976 годов рождения, которые ранее привлекались к уголовной ответственности. Мужчины были доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ, из которого было выделено и возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. В отношении мужчин избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.