15 августа в Саранске пройдет еще одна ярмарка меда

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В субботу и воскресение в Саранске состоялись ярмарки: выходного дня и медовая. Как отметила руководитель Управления потребительского рынка и предпринимательства Людмила Данилова, посетителей на обеих площадках было достаточно много.

- На ярмарках выходного дня фермеры продали 158 тысяч яиц категории С3 по цене 15 рублей за десяток, - подчеркнула она.

На медовую ярмарку приехали 23 пчеловода со всего региона. В общем сложности покупатели приобрели 1200 килограммов меда.

Следующая ярмарка пройдет 15 августа на той же площадке. Купить мед и продукты пчеловодства можно будет с 9 до 15 часов.