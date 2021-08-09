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Происшествия9 августа 2021 12:00

В Мордовии в загоревшемся доме погибли мужчина и женщина

В Ромодановском районе следователи СК устанавливают обстоятельства гибели сожителей во время пожара
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Как отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия, Ичалковским межрайонным следственным отделом проводится проверка по факту гибели 52-летнего мужчины и 44-летней женщины.

Возгорание дома произошло рано утром сегодня, 9 августа 2021 года, в селе Ивановка Ромодановского района. В ходе тушения пожара сотрудниками регионального МЧС были обнаружены тела погибших. Следователем СК проведен осмотр места происшествия.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины возгорания. Для установления точной причины смерти погибших назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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