Житель Пензенской области украл 100 метров металлического забора

Фото:Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, в полицию Кузнецкого района обратился с заявлением житель районного центра 1985 года рождения. Мужчина рассказал, что с территории бывшего детского оздоровительного лагеря, расположенного около села Тихменево, было похищено 100 метров металлического ограждения. Стоимость похищенного составила 43 500 рублей.

Подозрение стражей порядка пало на ранее судимого жителя Кузнецка 1993 года рождения.

Подозреваемый дал признательные показания. По его словам, похищенное имущество он сдал в пункт приема металлолома в городе Кузнецке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.