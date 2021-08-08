На службу в Пензенский драматический театр поступил новый актер

Фото: Пресс-служба Пензенского областного драматического театра

Ельнур родился в Астраханской области. В школьные годы учился игре на фортепиано. В 2016 году окончил Астраханский колледж культуры и искусств и поступил в Саратовский театральный институт на курс заслуженного артиста России Игоря Баголея.

В студенческие годы Шатаев играл в спектаклях «Два джентльмена из Вероны», «Игрок» и других. В новом сезоне, уже будучи актером нашего театра, он примет участие в нескольких спектаклях. Сегодня Ельнур приступил к репетициям постановки «Мертвые души».