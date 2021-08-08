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Происшествия8 августа 2021 10:43

В Мордовии ночью из сарая соседа мужчина выкатил мотоцикл «Минск» и спрятал в лесополосе

Сотрудники ОП№5 ММО МВД РФ «Ардатовский» обнаружили похищенный мототранспорт недалеко от сельских домов, и оперативно установили угонщика
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба МВД РМ

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Им оказался 28-летний односельчанин владельца мотоцикла, в отделе полиции он признался в содеянном.

Как оказалось, молодой человек знал о том, что в надворной постройке одного из соседних сельских домов есть неисправный мотоцикл. Ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, со стороны огорода он пробрался на придомовую территорию, снял металлическую накладку с пробоя сарая и выкатил мотоцикл на улицу. На некоторое время он спрятал его в посадках сзади своего дома, предполагая позже продать.

Следствием ОП №5 ММО МВД РФ «Ардатовский» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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