В Пензе награжден Денис Аблязин

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Решением регионального правительства Олимпийскому чемпиону Токио по спортивной гимнастике будет выплачена денежная премия - 7 миллионов рублей. Также премирован тренер спортсмена Анатолий Олушев. Об этом Олег Мельниченко сообщил на торжественной церемонии вручения госнаград в субботу, 7 августа 2021 года.

На вопрос о дальнейших планах Денис Аблязин ответил лаконично:

«Провести медицинское обследование, немного отдохнуть и начинать готовиться к четвёртой Олимпиаде».

Напомним, что шестикратный призёр Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта по спортивной гимнастике, многократный победитель международных турниров Денис Аблязин стал чемпионом и серебряным медалистом Олимпиады в Токио. Золотая медаль завоёвана спортсменом в командном многоборье, серебряная – в опорном прыжке.

«Денис Михайлович, мы вами гордимся», - подчеркнул врио главы Пензенской области на торжественной церемонии вручения государственных наград.

«Ребята совершили чудо. Их родители, тренеры и близкие знают, каким трудом была достигнута эта победа. Денис Михайлович имеет травмы, но тем не менее они не помешали ему эту победу одержать. Я знаю, через какое давление прошли наши спортсмены, практически лишённые флага своей страны. Но они победили», - акцентировал Олег Мельниченко.

Он поздравил спортсмена с заслуженными наградами во время состоявшейся личной встречи с Денисом Аблязиным. Отметил его мужество и силу воли.