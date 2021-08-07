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Общество7 августа 2021 12:30

В Пензе открыли обновленную Галерею почета строителей

От имени врио губернатора Олега Мельниченко работников отрасли поздравили врио председателя правительства Николай Симонов и спикер регионального парламента Валерий Лидин
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Как отметил Николай Симонов, в прошлом году темпы роста строительства в регионе составили 40%, несмотря на трудности и ограничения.

Валерий Лидин подчеркнул, что профессия строителя по-прежнему остается одной из самых уважаемых и почетных.

- Вы делаете наши города удобными, красивыми, а жизнь людей - более комфортной, – добавил председатель Законодательного Собрания региона.

После этого отличившимся сотрудникам были вручены почетные грамоты и благодарности.

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