В Пензе открыли обновленную Галерею почета строителей

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Как отметил Николай Симонов, в прошлом году темпы роста строительства в регионе составили 40%, несмотря на трудности и ограничения.

Валерий Лидин подчеркнул, что профессия строителя по-прежнему остается одной из самых уважаемых и почетных.

- Вы делаете наши города удобными, красивыми, а жизнь людей - более комфортной, – добавил председатель Законодательного Собрания региона.

После этого отличившимся сотрудникам были вручены почетные грамоты и благодарности.