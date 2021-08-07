Олег Мельниченко вручил награды жителям Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Обращаясь к пензенцам, получившим признание за многолетний добросовестный труд, врио главы субъекта РФ отметил, что каждый из присутствующих в зале является успешным и целеустремлённым человеком, добившимся высоких результатов в профессиональной деятельности – в сфере промышленности или сельского хозяйства, здравоохранения или культуры, строительства или госуправления, образования или творчества.

«Из того, как каждый из вас выполняет на своём рабочем месте должностные обязанности, как относится к порученному делу - складывается общий результат, динамика роста региональной экономики, создаются условия для повышения уровня и качества жизни наших граждан», - отметил Олег Мельниченко.

Врио главы региона вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудный знак к почётному званию «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», Благодарность Президента РФ, ордена «За заслуги перед Пензенской областью» I и II степени. А также медаль ордена «За заслуги перед Пензенской областью», нагрудный знак к почётному званию «Заслуженный работник образования Пензенской области», Почётный знак Губернатора «Во славу земли Пензенской», почётные грамоты и благодарности Губернатора Пензенской области.