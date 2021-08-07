В Темниковском районе Мордовии с 5 августа введен режим ЧС

Фото: Пресс-служба МВД РМ

В Мордовии продолжается пожар на территории Государственного природного заповедника им. П.Г.Смидовича, расположенного в Темниковском районе республики.

Как уже сообщалось, 3 августа в результате грозового разряда произошло возгорание сухой травы и валежника. Несмотря на принятые меры ликвидации возгорания, его площадь увеличилась до 1100 га, угрозы населенным пунктам нет.

По информации пресс-службы МВД РМ,5 августа Главой Темниковского муниципального района Республики Мордовия на территории района введен режим чрезвычайной ситуации.

В настоящее время территория в зоне чрезвычайной ситуации оцеплена силами ММО МВД России «Темниковский», осуществляется охрана общественного порядка. Сотрудниками отделения ГИБДД межмуниципального отдела полиции ограничено движение в районе природного пожара.

Из числа сотрудников органов внутренних дел создан мобильный отряд, готовый в любой момент оказать содействие задействованным в тушении возгорания специалистам МЧС.