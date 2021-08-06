Пензенская область будет сотрудничать с Угандой и Ливаном

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

По словам Олега Владимировича, наш регион открыт к международному сотрудничеству. Сейчас промышленная продукция из Пензенской области поставляется в 67 стран мира. В разговоре с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Уганда в Российской Федерации Джонсоном Агара Олвой врио губернатора выразил готовность активно развивать взаимоотношения с регионами этой страны.

- В этом году наше предприятие поставило в вашу страну оборудование стоимостью почти 10 миллионов долларов. Мы готовы сотрудничать и в других сферах, - подчеркнул Олег Мельниченко.

Джонсон Агара Олва поблагодарил врио губернатора за теплый прием и сообщил о возможности подписания меморандумов сотрудничества между университетами двух государств. Также Посол упомянут о необходимости развивать торговый обмен. По итогам встречи Олег Мельниченко поручил разработать «дорожную карту» сотрудничества Пензенской области с регионами Уганды.

Также в этот день состоялась встреча врио губернатора с Министром здравоохранения Ливанской Республики Хамадом Хассаном. Гость региона отметил, что считает российское высшее образование одним из лучших. Пензенский государственный университет сотрудничает с Ливаном с 2015 года: наши студенты ездят туда на стажировки, конференции и практики, а на различных факультетах ПГУ учатся 100 жителей республики.

В ходе встречи стороны договорились о наращивании взаимодействия по обучению ливанских студентов на площадках пензенских вузов, продолжении программ обмена, а также возможности сотрудничества в сфере использования высокотехнологичных медицинских изделий.