В Пензе вылечили 48-летнюю пациентку с 90% поражения легких

Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

Сегодня из областного центра специализированных видов медицинской помощи выписали 48-летнюю женщину, которая была госпитализирована с обширным поражением легких. Пациентка сначала лечилась дома, однако после ухудшения самочувствия решила обратиться в больницу и сразу попала в реанимацию.

- Состояние пациентки было тяжелым, - отметила заведующая инфекционным отделением №2 Лариса Балдина. - Но лечение дало положительные результаты, и спустя 1,5 месяца женщина была выписана.

- Спасибо коллективу больницы. Призываю всех соблюдать масочный режим и обязательно вакцинироваться. Эта очень страшная болезнь, - рассказала пациентка.