С начала года в Мордовии из дома сбежали 34 подростка

Фото: Пресс-служба МВД по РМ

Как отметил старший инспектор ООДУУПиПДН МВД по Республике Мордовия капитан полиции Алексей Попов, с начала года в республики из дома или социальных учреждений сбежали 34 подростка. Для профилактики подобных случаев представители общественной организации «Поиск 13 регион» в новом учебном году будут проводить в школах классные часы, на которых расскажут, какие проблемы ожидают несовершеннолетних в случае побега из дома.

Председатель организации Наталия Романчева рассказала, что нужно делать родителям, если их ребенок пропал:

- Следует не поддаваться панике. Обзвоните друзей, родственников, педагогов и уточните, нет ли ребенка у них в гостях. Помните: чем раньше вы начнете поиски, тем быстрее найдется несовершеннолетний.

Фото: Пресс-служба МВД по РМ

Иногда исчезновения детей связаны не с побегами из дома. Подросток может потеряться во время прогулки в лесу или парке или просто на незнакомой улице, просто отстав от родителей.

- Такую ситуацию легче предотвратить, – рассказывает профессиональный спасатель Владимир Чебулаев. – Собираясь в лес, одевайте ребенка в яркую одежду, дайте ему свисток и объясните, что с его помощью можно подавать сигналы. Незаменимым помощником в такой ситуации станет сотовый телефон. Перед выходом обязательно зарядите его и поставьте на режим экономии энергии, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств вас и вашего ребенка легко могли найти.