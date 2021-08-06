Олег Мельниченко обсудил с жителями проблемы водоснабжения в Пензенской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В Пензенской области почти восемь тысяч километров сетей. Из них в замене нуждаются около 2,5 тысяч километров. 200 скважин и 236 водонапорных башен также требуют ремонта. С момента, как Олег Мельниченко вступил в эту должность, на модернизацию системы водоснабжения в регионе было направлено около 400 миллионов рублей – столько же, сколько было израсходовано в предыдущие три года.

- По примерным подсчетам, чтобы полностью привести всю систему водоснабжения в области в порядок, нужно больше шести миллиардов рублей, - заявил Олег Мельниченко и добавил, что от нашего региона уже была подана заявка в федеральное ведомство на получение дополнительных средств в размере 3,2 миллиардов рублей. Они помогут приступить к масштабной реконструкции уже в следующем году.

С начала этого года в Пензенской области выделили 51 миллион рублей на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, связанных с водоснабжением. В частности, не так давно в поселке Краснооктябрьский Лунинского района вышла из строя артезианская скважина. На ее ремонт сразу было направлено семь миллионов рублей. В других районах области также есть подобные проблемы.

Как отметил Олег Мельниченко, с апреля по июль ему поступило более тысячи жалоб на проблемы с водой. Всех хуже ситуация обстоит в Пензе, Кузнецке, Бессоновском, Пензенском, Тамалинском, Колышлейском, Лунинском и Сосновоборском районах.

В ходе прямого эфира врио главы Пензенской области ответил на вопросы, касающиеся горячего и холодного водоснабжения, а также обозначил перспективы модернизации системы обеспечения водой населения региона.