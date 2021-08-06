В Пензе студенты вливаются в ряды волонтеров

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Организационная встреча с добровольцами, которые будут помогать сотрудникам медицинских учреждений в части взаимодействия с людьми старшего поколения по вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции, состоялась в четверг, 5 августа 2021 года.

По ее итогам еще 19 волонтеров распределены по поликлиникам города, где они в ежедневном режиме станут проводить консультации по телефону для граждан.

По информации пресс-службы администрации Пензы, беседу с начинающими волонтерами провели главный врач поликлиники Владимир Марков, заместитель главы администрации города Пензы Олег Денисов, начальник Управления профессионального образования и молодежной политики Министерства образования Пензенской области Александр Бочкарев.

При поддержке министерства образования Пензенской области на следующей неделе к данной работе присоединятся и другие студенты средних специальных и высших учебных заведений города.

Вступить в ряды волонтеров можно, позвонив специалистам добровольческого штаба «Мы вместе» по телефонам 68-14-21 и 56-42-68.