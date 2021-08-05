Горящий в Мордовии заповедник им. П. Г. Смидовича тушат с помощью вертолета

Фото: ГУ МЧС по РМ

3 августа по системе 112 поступила информация о пожаре на территории Мордовского государственного природного заповедника им. П. Г. Смидовича. Из-за аномальной жары и отсутствия дождей огонь начал быстро распространятся по территории. На сегодня от пожара уже пострадала площадь в 450 гектаров.

Сейчас на месте работают 417 сотрудников подсистемы РСЧС из Мордовии и Нижегородской области. В тушении задействован вертолет Жуковского Авиационно-спасательного Центра.

На базе ГУ МЧС России по Республике Мордовия развернут оперативный штаб для координации сил и средств.