На пожаре в Лунино погиб ребенок

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Вчера в 21:12 в диспетчерскую служба МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Калинина в поселке Лунино. Горел жилой дом. В этот момент внутри находилась женщина 1971 года рождения и четверо ее внуков.

Во время тушения в жилой комнате было найдено тело мальчика 2019 года рождения. Трое детей 2008, 2016 и 2020 годов рождения, а также их бабушка сумели спастись и сейчас находятся в больнице.

Бессоновским межрайонным следственным отделом СУ СК по Пензенской области проводится доследственная проверка по факту. По ее результатам будет принято процессуальное решение.