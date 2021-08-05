В Пензенской области мужчина застрелил брата из ружья

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По предварительным данным,в 20-х числах июля 2021 года вместе со знакомым односельчанином стрелок приехал к своему брату, проживавшему в соседнем селе Волхонщино. При этом взял с собой ружье ИЖ-18.

После совместного распития спиртного все вышли на улицу. На территории домовладения и был сделан выстрел из ружья в сторону вышедшего провожать гостей брата. От полученного огнестрельного ранения в область грудной клетки 61-летний мужчина скончался на месте происшествия.

По имеющейся информации, после убийства мужчина, угрожая очевидцу преступления, заставил его оттащить тело погибшего в надворные постройки.

Позднее стрелок был задержан сотрудниками полиции, при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии. Мужчина сдался правоохранителям в ходе переговоров. В ходе осмотра его жилища изъят незарегистрированный самозарядный карабин «Сайга-12» и патроны к нему. Изъято и предполагаемое орудие преступления - ружье ИЖ-18.

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Житель Пензенского района 1959 года рождения задержан, ему предъявлено обвинение в совершении убийства. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.

В настоящее время следователями и криминалистами выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе, мотива убийства, и закрепление доказательственной базы.

По делу назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.