Вышел в свет новый номер журнала «Пензенское краеведение»

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Рубрика «Личности в пензенском краеведении» в номере представлена материалом о Георге Васильевиче Мясникове, которому исполнилось бы 95 лет.

«Это был известнейший человек - второй секретарь Пензенского обкома КПСС. При нем наше краеведение процветало», - отмечает главный редактор журнала, проректор по научной работе Института регионального развития Пензенской области, председатель региональной общественной организации краеведов Владимир Первушкин.

«Всем известна книга Мясникова «Город-крепость Пенза» о начальной истории столицы нашего края. Пока ничего лучшего о Пензе не написано», - дополнил доктор исторических наук.

В журнале также опубликованы воспоминания о краеведе, заслуженном работнике культуры Пензенской области Владимире Зименкове, который 15 лет возглавлял Пензенский государственный краеведческий музей. Продолжается серия публикаций о Николае Калачове, незаслуженно забытом ученом девятнадцатого столетия. Повествование в рубрике «Родная старина» основано на материалах из фондов Государственного архива Саратовской области.

Также в номере имеется немало интересного на другие темы.

Любителям истории родного края особенно любопытно будет узнать о традициях, преданиях и обычаях мордвы-мокши Наровчатского района или работе пензенского уголовного розыска в годы Великой Отечественной войны. Для тех, кто интересуется тайнами подземелий, опубликован рассказ об убежищах бунтарей и барских усадьбах.

Среди авторов публикаций не только такие известные, как Владимир Первушкин, Виктор Кладов, Иван Шувалов, Таисия Новинская, Сергей Никушкин, Мария Савина, Владислав Самсонов и Дмитрий Мурашов, но и начинающие исследователи - студенты историко-филологического факультета ПГУ. Это говорит о том, что история родного края вызывает немалый интерес у многих жителей области.

Презентация номера журнала состоится 20 августа 2021 года.

«В связи с эпидемиологической ситуацией, думаю, в этот раз мы пригласим только авторов», - пояснил Владимир Первушкин.

Электронная версия журнала появится на сайте региональной организации краеведов.