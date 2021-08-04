Обеспечение жильем детей-сирот на контроле руководителя Пензенской области

фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Об этом врио губернатора заявил при осмотре объекта капитального строительства – многоквартирного дома, предназначенного для этой категории молодых людей. Посещение МКД врио главы региона состоялось в рамках рабочей поездки в Сердобский район, в среду, 4 августа 2021 года.

По словам министра труда и социальной защиты региона, дававшего пояснения, в этом и последующем году социальное жильё получат 20 детей-сирот, достигших совершеннолетия.

«Обращаю ваше внимание, - нацелил Олег Мельниченко должностных лиц, - на оперативное исполнение обязательств по обеспечению детей-сирот жильём. Чтобы, как только возникает при совершеннолетии это право, в течение года-полутора мы данный вопрос решали».

Судя по всему, иллюзий ни у кого не возникает, что это не просто слова.

В первом полугодии 2021 г. органы прокуратуры области выявили более 4,6 тысяч нарушений законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних и молодежи.

Для их устранения прокурорами принесен 321 протест, в суды направлено 647 исковых заявлений, внесено 1 579 представлений. По результатам их рассмотрения 1 418 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. По материалам прокурорских проверок возбуждено 21 уголовное дело.