Четыре подростка из Мордовии спасли людей на пожаре

Фото: ГУ МЧС по РМ

Вчера в половине второго ночи в поселке Лесозавод загорелся дом на улице Центральной. Дым и зарево от пламени увидели четверо подростков, гулявших неподалеку. Сергей Кабаев, Денис Моисеев, Вадим Бутяйкин и Андрей Федоров тут же побежали на место.

Поняв, что хозяева горящего жилища спят, они начали стучать в окна, пытаясь их разбудить. Позже, заметив во дворе домашний скот, ребята отвели его в безопасное место, и начали сами тушить пожар.

Благодаря их действиям, погибших и пострадавших удалось избежать.