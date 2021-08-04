Олег Мельниченко распорядился произвести в школах Сердобска дополнительный ремонт

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В сердобском лицее № 2 обучаются 550 ребят. В текущем году лицей стал победителем Всероссийского смотра - конкурса «Школа года - 2021». Ежегодно лицеисты принимают участие в олимпиадах и конкурсах. В 2020 году активно работали над проектом «А мы из Пензы. Наследники победителей».

Лицей - инициатор и организатор межрайонного фестиваля талантливых детей «Свети, звезда!», летней школы для одарённых детей «Академия всезнаек», районного фестиваля «Пушкинские чтения».

Олег Мельниченко, осмотрел ход текущего ремонта школьных помещений. Во время общения с педагогами в адрес врио губернатора прозвучала просьба оказать содействие в замене окон спортивного зала.

«Поскольку проектно-сметная документация у вас готова, сможем помочь оперативно», - уточнил Олег Мельниченко. - Средства на эти цели выделим».

В школе № 4, которую посещают 446 учеников, завершается капитальный ремонт. В 2021 году учебное заведение стало участником государственной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области». В этой связи получило средства на ремонт кровли. Работы по данному направлению практически закончены.

Кроме того, МОУ СОШ № 4 вошла в федеральную программу по созданию условий для занятий физкультурой и спортом в общеобразовательных организациях, распложенных в сельской местности и малых городах. Проводится ремонт спортивного зала. В частности, обновляются полы, будет устанавливаться входная дверь.

«Главное, чтобы вы уложились в намеченные сроки, завершили работы до начала учебного года», - подчеркнул врио главы области.

Он распорядился выделить дополнительные финансовые средства на ремонт раздевалок, душевых комнат и туалетов. Поручение о подготовке соответствующей служебной записки дано Олегом Мельниченко региональному министру образования.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области,вопрос о ремонте актового зала школы № 9 города Сердобска поступил врио главы субъекта Федерации в ходе личного приёма граждан - жителей Сердобского района. В вышеназванном учебном заведении обучается 711 человек, работают 39 педагогов.

В 2020 году в рамках программы «Развитие территорий социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг Пензенской области на 2014-2022 годы» в школе № 9 проведён первый этап капитального ремонта кровли.

Заявительница Светлана Постнова пояснила, что при этом, ранее, в результате протечки крыши актовый зал учреждения образования пришёл практически в аварийное состояние, требует капитального ремонта.

Как было сообщено должностными лицами, проектно-сметная документация на объект разработана. Однако средств на капитальный ремонт в бюджетах 2021-2023 годов не предусмотрено.

«Давайте мы средства выделим, - принял решение Олег Мельниченко. - Но тогда нужно очень оперативно посмотреть, не произошло ли подорожание. Вопрос касается не только ремонта актового зала, но и приобретения интерактивного оборудования».

«И, соответственно, в актовом зале – надо, чтобы кресла были, и всё, что нужно для полноценной работы», - поставил задачи врио руководителя исполнительной власти региона.

В ходе приёма граждан также обсуждались модернизации школьных столовых и пищеблоков, благоустройства внутридворовых территорий.