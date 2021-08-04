Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 августа 2021 11:30

Жители Пензенской области часто вынуждены работать во время болезни

К такому выводу пришли специалисты сайта hh.ru и СК «Росгосстрах жизнь», проведя опрос населения
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

16% респондентов признались, что работали из дома во время официального больничного. Еще 25% граждан заявили, что ходили в офисы/на предприятия во время болезни. Большинство опрошенных – 59% - никогда не занимались решением рабочих вопросов на больничном.

Чаще всего во время недомогания приходиться работать менеджерам, маркетологам, бухгалтерам и PR-специалистам.

При этом 73% опрошенных пензенцев уверены в том, что достаточно заботятся о своем здоровье. 22% граждан придерживаются противоположной точки зрения, остальные ответить затруднились.

Интересное