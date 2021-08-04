Партия «Новые люди» открыла в Пензе КотэХаус

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Польза фелинотерапии – лечения общением с кошками – доказана учёными. Во многих странах кошки «работают» в больницах. Общение с ними эффективно при эмоциональных и ментальных расстройствах: мягкая шерсть и мурчание успокаивают, а характер этих животных учит более мягкому контакту с миром. С людьми работают только спокойные и специально подготовленные животные. Такие кошки живут в единственном в нашей стране КотэХаусе. Руководит центром общественный деятель и фелинотерапевт международного класса Анна Рудакова. Первыми с хвостатыми докторами пообщались подопечные проекта «Добрый дом» – дети с физическими и ментальными особенностями, которые под руководством реабилитологов и педагогов учатся навыкам самостоятельной жизни в специальной тренировочной квартире. Инициатор открытия КотэХауса Анна Рудакова поделилась планами работы центра: «Контакт наших котиков и детей из “Доброго дома” будет регулярным. Кошки помогают детям успокоиться, расслабиться и научиться общаться с миром. В будущем мы хотим выезжать с животными во все интернаты Пензы, а также в больницы к пожилым людям». Это не первый социальный проект Анны Рудаковой. Она постоянный партнер Мокшанского детского дома, адресно помогает детям с инвалидностью. Она также участвовала в создании ветеринарной клиники, где волонтеры бесплатно лечат брошенных животных. В сентябре этого года Анна Рудакова будет представлять Пензенскую область от партии «Новые люди» на выборах в Госдуму. Также от нашего региона на выборах выступят Павел Куликов и Андрей Рекаев от ЛДПР, Игорь Руденский и Александр Самокутяев от «Единой России» и Алексей Шпагин от партии «Справедливая Россия – За правду». Партия «Новые люди» делает ставку на общественных деятелей, которые находятся в постоянном контакте с людьми, чья работа приносит конкретный результат жителям нашего региона. Выборы в Государственную думу пройдут в единый день голосования, 19 сентября 2021 года.